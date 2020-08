The Last of Us : la série HBO explorera des passages supprimés du jeu !

Parmi les projets cinématographiques les plus excitants de ces prochains temps, la série télévisée conçue par HBO siège certainement en tête de liste. Épaulée par PlayStation Productions, la compagnie planche sur l'élaboration d'une saison (ou plusieurs, on ne sait pas encore) qui retranscrira l'aventure du premier opus avec une fidélité hors-norme : pour ainsi dire,C'est notamment ce dernier qui nous livre un nouveau détail au travers d'une interview réalisée par Eurogamer.Une bonne manière de donner encore plus de matière à une histoire déjà dense et puissante tout en creusant davantage les personnages. Aura-t-on droit à plus de passages entre Joël et Sarah, sa fille introduite dans le percutant prologue du premier jeu ? Une relation approfondie entre Ellie et son fameux protecteur ? Ou alors, se concentrera-t-on de plus belle sur certaines têtes secondaires, comme Henri et son petit frère Sam, Tommy ou Bill ?Pour l'instant, le tournage n'a pas encore commencé et même si certains aimeraient voir Josh Brolin dans la peau de Joël , rien n'a été officialisé et il faudra certainement attendre un sacré bout de temps avant que les choses ne se concrétisent. Comptez néanmoins sur nous pour vous avertir de la moindre bribe d'informations.