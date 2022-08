The Last of Us : la série HBO dévoile son tout premier trailer, et c'est prometteur !

La première vidéo pour la série THE LAST OF US sur HBO. Ça donne très très envie ! pic.twitter.com/nNHomT1oQG — Maxime CHAO (@MaximeChao) 22 août 2022

Les voilà les toutes premières images officielles de la série HBO de The Last of Us à venir en 2023. Elles ont en effet été diffusées à l'occasion d'une vidéo mettant en avant l'ensemble des séries à venir sur HBO Max prochainement et qui permet de voir enfin Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey qui va camper celui de Ellie. En quelques secondes seulement, on peut voir une des scènes mythiques du jeu, à savoir le moment où Joel tient sa fille dans ses bras pour fuir l'invasion d'infectés au début de la pandémie. En parlant d'infection, on aperçoit très furtivement un mur rongé par le Cordyceps, éclairé par une simple lampe-torche. On voit également le personnage de Bill qui est interprété par l'acteur Nick Offerman, tandis qu'un plan extérieur en pleine neige nous permet d'apprécier l'envergure des décors. On était tous sceptiques, on est désormais très excités à l'idée de découvrir cette série adoubée par Naught Dog et dont le game director du jeu, Neil Druckmann, a réalisé au moins un épisode... Rendez-vous l'année prochaine pour le résultat final.