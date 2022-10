The Last of Us : pour la série TV, Bella Ramsey (Ellie) a gardé ses distances avec le jeu

Nos confrères d' USA Today ont eu l'occasion de s'entretenir avec Bella Ramsey, la jeune actrice choisie pour incarner Ellie dans la série TV basée sur The Last of Us. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a fait une sacrée confidence. En effet, elle a avoué n'avoir jamais joué au jeu de Naughty Dog. "Lors de ma première audition, ils m'ont demandé : 'Avez-vous joué au jeu ?', indique-t-elle. J'ai répondu : 'Non.' Ils m'ont alors dit : 'Continuez comme ça.'". Malgré tout, elle a visionné quelques séquences de gameplay sur YouTube, histoire de comprendre où elle mettait les pieds."Je suis si impatiente que la série soit diffusée, ajoute-t-elle. Ça a quand même été une grosse partie de ma vie. J'ai tourné pendant une année, ce qui est assez long lorsque vous n'avez que 19 ans. Pedro [Pascal, qui incarne Joel, ndlr] m'a écrit une carte à la fin du tournage pour me dire à quel point il était intéressant qu'un tel projet capable de changer une vie arrive aussi tôt dans la mienne et si tard dans la sienne. J'ai trouvé que c'était une remarque adorable et que c'était le meilleur moment pour moi."D'ailleurs, Pedro Pascal a lui aussi tenu à garder ses distances avec The Last of Us, confiant à GQ au printemps dernier qu'il s'était seulement permis de regarder son neveu y jouer. Tout comme pour Bella Ramsey sans doute, il ne voulait pas tomber dans le piège classique de l'imitation susceptible de déplaire aux fans. Pour mémoire, la série TV, écrite et produite par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (créateur de The Last of Us), débarquera début 2023 sur HBO.