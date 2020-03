The Last of Us : bonne nouvelle, la série TV retrouvera Gustavo Santaolalla à l'OST

Impossible de parler de The Last of Us sans mentionner Gustavo Santaolalla, le talentueux compositeur son extraordinaire bande-son. Musicien hors pair et minutieux, l'Argentin avait déjà grappillé des Grammy Awards et même, en 2005, un Golden Globe pour son travail sur Le Secret de Brokeback Mountain : actuellement à l'œuvre sur l'OST de The Last of Us Part. II, l'homme rejoindra également la production de la fameuse série TV sur HBO annoncée en grande pompe par Sony il y a quelques jours.Une excellente nouvelle, confirmée par la tête pensante de Naughty Dog Neil Druckmann, qui devrait garantir au projet toute la fidélité et la profondeur que l'on lui souhaite : car sans la gratte mélancolique de Santaolalla, il va sans dire que The Last of Us n'est plus tout fait pareil et que son travail est difficilement imitable. En attendant un premier trailer de la série - patience est de mise, on vous prévient - nous vous proposons de vous replonger dans la confection millimétrée de la musique de The Last of Us premier du nom. Toujours aussi efficace, bon sang.