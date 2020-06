The Last of Us 2 : doit-on s'attendre à une extension ? La réponse claire de Naughty Dog

Depuis la sortie de The Last of Us premier du nom en 2013, Naughty Dog semble plutôt coutumier des extensions. On avait par exemple eu droit à l'aventure inédite Left Behind , qui explorait une ellipse narrative et le passé d'Ellie puis, des années plus tard, le studio sortait carrément un gros stand-alone pour Uncharted 4, The Lost Legacy , avec Chloé et Nadine comme protagonistes. Forcément, la question se pose pour The Last of Us Part. II : les développeurs songent-ils de nouveau à prolonger le plaisir ?Neil Druckmann, le directeur du développement, s'est ainsi exprimé à ce sujet dans le dernier podcast de Kinday Funny Games... et c'est un peu la douche froide. "Avec The Last of Us, nous avions tout un plan de season pass où nous nous étions dit, en avance, que nous aurions une extension de l'histoire", précise-t-il avant d'asséner le coup final : "Non, nous n'avons aucun plan pour un DLC de The Last of Us 2."C'est clair, net et précis : la campagne solo de hit PS4 est entière et se suffira visiblement à elle-même. Pour autant, il ne faut jamais dire jamais : Naughty Dog avait par exemple affirmé qu'une suite à l'aventure de Joel et Ellie ne verrait jamais le jour et comme Druckmann l'a précisé il y a peu , de nombreux éléments de l'histoire de The Last of Us 2 ont été écrits, parfois même tournés... avant d'être supprimés. Et ça ne serait pas la première fois que la firme américaine mentirait au public pour préserver l'effet de surprise. Qui vivra verra, comme on dit.