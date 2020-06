The Last of Us 2 : Naughty Dog revient sur les modifications de l'histoire, la fin devait être différente (spoilers)

Hormis sa technique de premier ordre et son intensité de jeu assez dingue, The Last of Us Part. II mise énormément sur son histoire qui continue, d'ailleurs, de diviser : les retournements de situation sont brutaux, les morales impitoyables et, pour l'apprécier à sa juste valeur, il est nécessaire de prendre du recul et d'avoir une certaine sensibilité narrative. Neil Druckmann et Haley Gross, respectivement directeur du développement et scénariste du projet, ont passé un temps fou à écrire la nouvelle aventure d'Ellie et nous avaient prévenu d'une décision difficile : ils ont dû faire énormément de concessions pour garder un récit authentique restant soudé aux thèmes principaux que sont la spirale de la violence et l'amour.Maintenant que le jeu est sorti, les deux partenaires peuvent maintenant parler un peu plus délibérément du scénario : c'est notamment ce qu'ils ont fait au micro d'IndieWire, donnant quelques exemples concrets des modifications apportées à l'histoire. Et il y en a eu un paquet, à commencer par, déclare par exemple Gross.là où, ceux qui ont fait le jeu final le savent, seule Abby y fera un détour cauchemardesque.Autre détail très intéressant, Gross affirme queMalheureusement, cette possibilité aura été complètement évincée au profit de l'histoire entre Ellie et Dina, ou Abby et Owen., sans que l'on sache comment précisément. Ellie aurait-elle pu retrouver Dina et J.J. en rentrant de sa dernière croisade ? Aurait-elle finalement tué Abby dans son combat maritime ? Le mystère reste entier.Enfin, Druckmann détaille toute une scène finalement supprimée, survenant vers la fin du jeu., avoue le réalisateur.[NDLR : qui s'occupe du doublage et de la motion capture d'Ellie]À moins qu'une version Director's Cut ne débarque un jour - autant dire que ça n'arrivera probablement jamais, autant espérer une extension à la Left Behind - nous autres, pauvres mortels, ne verrons jamais ce que Naughty Dog avait initialement préparé., moyennant quelques crédits. Les artworks sont disponibles ci-dessous.Auriez-vous préféré une autre fin pour The Last of Us 2 ? Ou l'histoire vous convient-elle finalement très bien ?