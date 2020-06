The Last of Us 2 : de nombreux éléments du scénario ont été abandonnés, Naughty Dog soucieux de l'écriture

Halley Gross s'est justement entretenue avec Sector, livrant quelques détails intéressants : de nombreuses, très nombreuses idées auraient été retirées du scénario de façon à rester, justement, dans le thème. Véritable fil d'Ariane, ce dernier ferait office de colonne vertébrale et aurait forcé Gross et Druckmann, qui est en charge de toute l'histoire, à couper dans le tas. Un peu à l'image d'un écrivain se devant d'amincir un livre trop épais, The Last of Us 2 aurait donc bénéficié de nombreux points géniaux dans ses propos, formant malheureusement un tout trop dense, obligeant les développeurs à faire un choix drastique parmi toutes les idées proposées. Un peu à contre-cœur, on l'imagine.



Des propos qui nous confirment une chose : il se pourrait bien que The Last of Us Part. II soit l'aventure la plus cérébrale, la plus viscérale jamais produite par Naughty Dog. On se donne rendez-vous ce vendredi 12 juin pour notre test et le 19 pour la sortie du jeu complet dans le commerce, exclusivement sur PS4.





Incontestablement, l'histoire du premier The Last of Us est l'un de ses grands points forts et celui-ci nous amène définitivement à croire en une chose : Naughty Dog sait écrire des histoires, et formidablement bien. En ce qui concerne le deuxième opus de la saga, qui débarquera sur PlayStation 4 d'ici quelques jours, l'attente sur ce sujet précis est on ne peut plus colossale, d'autant plus que Neil Druckmann n'a pas hésité à teaser largement : le scénario s'axera autour du thème de la violence et de l'amour... et ne prendra pas de gants.À ce sujet, la narrative lead