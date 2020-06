The Last of Us 2 : un streamer malvoyant extrêmement ému devant les options d'accessibilité

I've been reluctant to post this.



I recorded my reaction when I saw the #accessibility settings in #TheLastofUsPartII for the first time thinking it would be a fun video for posterity. I...did not expect this.



This is why we do what we do. 😢



Thank you @Naughty_Dog. pic.twitter.com/D5Or2B9Tfw — Steve Saylor (@stevesaylor) 12 juin 2020

Dans le domaine vidéoludique du jamais vu, les options d'accessibilité de The Last of Us 2 sont certainement en tête de liste. Autant dire que l'on n'attendait pas spécialement Naughty Dog sur ce créneau, et pourtant : les développeurs californiens ont fait un effort considérable pour rendre l'aventure d'Ellie la plus abordable possible grâce à des dizaines et des dizaines de paramètres proposés . Concrètement,précise-t-il en fondant en larmes.Sa réaction émouvante, enregistrée et diffusée sur Twitter, a très vite connu une joyeuse popularité et l'on comprend pourquoi : il s'agit là d'un véritable pas en avant dans l'industrie du gaming et de l'égalité.Si l'on espère que d'autres développeurs suivront la tendance, notons que Microsoft est pour le moment pionnier dans le domaine grâce à son Xbox Adaptive Controller , un accessoire sacrément malin permettant aux joueurs atteints de problèmes moteurs de s'adonner au Dixième Art. D'ailleurs, le géant américain avait reçu le prix de l'invention de l'année pour sa concoction.The Last of Us Part. II sortira en exclusivité sur PS4 vendredi 19 juin. Notons que le jeu sera rétrocompatible avec la PlayStation 5 lors de sa sortie et que l'on nous promet justement des performances parfaitement optimisées. Notre test, quant à lui, est disponible à cette adresse