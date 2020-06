The Last of Us 2 : Naughty Dog le présente comme son jeu le plus accessible, plus de 60 options disponibles

Emilia Schatz (lead gameplay designer). Pourtant, beaucoup de joueurs ont été élogieux alors que nous n'avions pas fait grand-chose." Voilà pourquoi les développeurs ont décidé d'aller plus loin dans The Last of Us 2. "Pour nous, l'accessibilité consiste à retirer les barrières qui empêchent les gens de terminer un jeu, continue-t-elle. On ne le rend pas plus facile. En fait, on se demande ce dont les joueurs ont besoin pour être sur un même pied d'égalité par rapport aux autres."









A partir de là, le studio a pensé une soixantaine d'options couvrant un grand nombre de cas. Par exemple, les individus touchés par le daltonisme peuvent modifier la couleur des sous-titres. Le jeu dispose aussi d'un système de synthèse vocale qui permet de ne rien rater des événements, sans oublier les vibrations qui indiquent la proximité d'un objet ou d'une paroi sur laquelle on peut grimper. Quant aux individus malvoyants, ils seront sans doute intéressés par la possibilité d'activer un filtre grisant l'environnement, et faisant apparaître les alliés en bleu et les ennemis en rouge.



Le game designer Matthew Gallant insiste sur le fait que toutes ses fonctionnalités ont été intégrées dès le départ. "C'était un point critique, une priorité", affirme-t-il, en soulignant que la synthèse vocale, la reconfiguration des touches et les retouches sur le contraste sont les options qui ont nécessité le plus de travail. Emilia Schatz le rejoint en ajoutant qu'il était indispensable que l'accessibilité ne nuise pas à la nature même de The Last of Us 2 qui, rappelons-le, comprend des scènes particulièrement violentes. Les joueurs auront l'occasion de bidouiller toutes ces options à partir du 19 juin prochain, date à laquelle The Last of Us 2 débarquera sur PS4.

Nos confrères de The Verge ont eu l'occasion de s'entretenir avec Naughty Dog, ce qui leur a bien évidemment permis d'obtenir des informations supplémentaires sur The Last of Us 2. Cette fois-ci, les équipes de Neil Druckmann (réalisateur) ont été interrogées sur le caractère accessible du jeu, un domaine sur lequel le studio a décidé de se pencher avant d'attaquer le développement d'Uncharted 4 : A Thief's End. C'est la lettre d'un fan d'Uncharted 2 - qui était à deux doigts de terminer le jeu mais n'arrivait pas à passer un QTE - qui a engendré une prise de conscience au sein de Naughty Dog."Dans Uncharted 4, nos options portant sur l'accessibilité étaient finalement peu nombreuses, reconnaît