The Last of Us 2 : le jeu tournera parfaitement sur PS5, la rétrocompatibilité à nouveau évoquée

Il y a de grandes chances que The Last of Us Part II termine la génération actuelle avec brio : pour en avoir le cœur net, on se donne rendez-vous le 12 juin, date de sortie de notre test avant la commercialisation du jeu sur PS4 sept jours plus tard. Et si l'on ne sait pas trop sur quoi planchera Naughty Dog par la suite, nous venons de récolter une première bribe d'information intéressante : The Last of Us 2 sera parfaitement compatible sur la PlayStation 5. C'est Jim Ryan, à la tête de Sony Interactive Entertainment, qui l'a déclaré lors d'une interview avec CNET : encore mieux, il assure que le jeu tournera "sans aucun problème" sur la nouvelle machine. On peut donc s'attendre à des temps de chargement réduits, peut-être même un framerate gonflé à bloc : en l'état, difficile de savoir comment la console améliorera cette version PS4. Néanmoins, cette rétrocompatibilité nous amène également à la question suivante : aura-t-on alors droit à une édition "Remastered", comme ce fut le cas pour The Last of Us premier du nom ?



Étant donné le prévisible embellissement de la mouture "normale" sur PS5, on peut donc s'interroger sur la légitimité de vendre une deuxième itération, retapée, d'ici quelques mois/années. Il va falloir patienter encore quelque temps avoir d'en avoir le cœur net et de connaître la politique de Sony à ce sujet...