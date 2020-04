The Last of Us 2 : fait par une fan, ce poster sublime reçoit les éloges de Naughty Nog

Indéniablement, The Last of Us 2 attire l'attention et son récent report n'a fait qu'accentuer la situation : certains fans s'attèlent alors à la conception d'artworks divers et variés dont un tout récent, réalisé par l'artiste Kaden Swart, a particulièrement retenu l'attention de Naughty Dog. Réalisée entièrement à l'encre et au papier bristol, cette affiche s'inspirant de quelques scènes du jeu déjà dévoilées a demandé une cinquantaine d'heures de travail, rien que ça : le studio a ainsi tenu à souligner l'effort, mettant l'image en avant sur ses réseaux sociaux . D'ailleurs, la firme incite les autres créatifs à partager leur(s) projet(s) à cette adresse Prévu pour le mois de mai avant d'être retardé à une date indéterminée à cause du coronavirus, The Last of Us 2 prendra place quelques années après les difficiles événements du premier jeu. On y incarnera cette fois-ci Ellie en tant que protagoniste principale : endurcie par la vie, notre héroïne s'en ira explorer la spirale de la violence et la découverte de l'amour dans ce conte urbain des talentueux auteurs d'Uncharted et autres Jak & Daxter. On prie pour que l'exclusivité PS4 nous communique très bientôt une nouvelle date de sortie.