The Last of Us 2 : "je ne sais pas si les joueurs aimeront l'histoire ou la détesteront", avoue Troy Baker

Quand il a terminé de me raconter ses idées, j'étais vraiment silencieux, comme si j'étais devant le plus grand narrateur du monde. C'était une histoire vraiment incroyable. Je ne sais pas si les joueurs vont l'aimer ou la détester, mais ils ne seront certainement PAS indifférents.

Alors que le report à une date indéterminée de The Last of Us 2 a secoué le petit monde du jeu vidéo, Troy Baker, célèbre comédien de doublage à qui l'on doit la voix de Joel, s'est laissé aller à quelques confidences sur le scénario du jeu dans une interview avec Fandom. On savait déjà que l'histoire explorerait le thème du cercle de la violence et de l'amour : selon la voix officielle de Booker DeWitt, elle divisera aussi la communauté.Le doubleur explique alors avoir été invité chez Neil Druckmann en personne il y a plusieurs années, lorsque le développeur en charge de The Last of Us 2 disposait des premières idées de script qu'il lui a alors exposé :Pour cette suite très attendue, Ellie sera le personnage principal : toutefois, le trailer diffusé il y a quelques mois dévoilait l'existence de Joel qui, à nouveau, tiendra une place très importante dans l'univers. Baker le confirme d'ailleurs : The Last of Us 2 creusera son personnage encore davantage... et l'on en attendait pas moins.L'américain précise également qu'il vaut mieux se lancer dans l'aventure "en étant ouvert d'esprit" afin d'apprécier l'expérience : visiblement, le nouveau titre de Naught Dog nous réserve des surprises de taille. Après tout, difficile de nier son talent narratif, prouvé tout particulièrement avec The Last of Us premier du nom et sa fin d'une subtilité dérangeante. Espérons avoir bientôt une date de sortie... définitive, cette fois-ci.