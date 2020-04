Streets of Rage 4 : la date de sortie et le prix du jeu révélés, des infos en rab

S'il se fait particulièrement désirer, c'est bien parce que DotEmu et LizardCube ont l'air d'avoir fait du sacré bon boulot : Streets of Rage 4 vient tout juste de donner de ses nouvelles au travers de l'eShop de Nintendo, toutefois sans faire exprès puisque la firme nippone a divulgué par erreur la date de sortie et le prix du soft.Ainsi, cette suite charmante (et française !) de la mythique franchise japonaise sortira le 23 avril 2020 pour 24,99 euros : le magasin virtuel se permet même de livrer quelques informations supplémentaires sur le jeu, indiquant que douze niveaux seront proposés pour autant d'anciens personnages à débloquer dans un format old-school.Cerise sur le gâteau, les OST des trois premiers épisodes pourront être sélectionnées in-game : on vous recommandera toutefois de jeter un œil à la bande-son réalisée par Olivier Derivière avant d'opter pour les précédentes musiques.