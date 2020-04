Streets or Rage 4 : un nouveau trailer nerveux dévoile la date de sortie et le retour du mode versus

Il y a quelques semaines, Nintendo dévoilait par erreur la date de sortie de Streets of Rage 4 par le biais de son eShop : DotEmu vient finalement clarifier la situation et non, le fameux jeu de LizzardCube ne sortira pas le 23 avril 2020... mais une semaine plus tard, le 30 avril prochain !Une arrivée imminente, donc, qui s'octroie pour la bonne occasion un tout nouveau trailer abritant une surprise de choix : un Battle Mode bien nerveux, bien senti permettant de se taper sur la tronche entre copains dans huit arènes différentes. Cerise sur le gâteau, il sera possible de faire des matchs en équipe ou chacun pour soi, selon l'envie, et bien sûr d'opter pour les multiples personnages de son choix... y compris ceux des anciens épisodes dans leur apparence la plus old-school. Elle est pas belle, la vie ?Rappelons que Streets of Rage 4 sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch : l'OST sera notamment réalisée par Olivier Derivière (A Plague Tale, oui) appuyé des compositeurs originels japonais des premiers jeux.