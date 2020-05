Streets of Rage 4 : Dotemu satisfait des ventes, les développeurs pensent déjà aux DLC

Ben Fiquet

(directeur artistique chez Lizardcube) n'est pas entré dans les détails, mais il a confié qu'elles étaient supérieures aux objectifs qu'ils s'étaient fixé. Pour sa part, Cyrille Lagarigue (co-fondateur de Guard Crush Games) a souligné qu'un patch permettant de saisir ses partenaires pourrait être déployé à l'avenir. "A un moment donné, il était possible d'attraper son coéquipier, a-t-il expliqué. Mais c'est une fonctionnalité que nous avons fini par enlever parce que ça causait trop de problèmes, surtout avec trois ou quatre joueurs." Un rééquilibrage des personnages a également été promis.

Disponible depuis le 30 avril dernier sur Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One, Streets of Rage 4 était le sujet central d'un Ask Me Anything organisé sur Reddit par Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games. L'occasion d'en apprendre davantage sur le futur du jeu qui devrait avoir droit à des DLC. "Nous n'avons encore rien décidé, mais nous avons plein d'idées et sommes également à votre écoute, a confié Cyrille Imbert, le patron de Dotemu. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura du contenu additionnel. Nous avons juste besoin de temps pour décider quoi et quand." Bien évidemment, les équipes pensent à inclure des nouveaux personnages, mais là encore, rien n'est gravé dans le marbre.Concernant les ventes,Enfin, parmi les nombreuses réponses, Cyrille Imbert a fait savoir que trois projets similaires étaient d'ores et déjà lancés, mais qu'il ne souhaitait pas gâcher la surprise. S'ils sont de la même qualité que Streets of Rage 4, il y a de quoi saliver.