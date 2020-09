Streets of Rage 4 : le jeu est un carton, un gros patch pour corriger les bugs et équilibrer le gameplay

Cyrille Imbert rappelle dans un communiqué officiel que du contenu additionnel est en préparation. Des précisions à ce sujet seront apportées prochainement, nous assure-t-on.



Disponible depuis le 30 avril sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC, Streets of Rage 4 totalise plus d'1,5 million de téléchargements. C'est en effet ce qu'annoncent en choeur Dotemu, Guard Crush Games et Lizardcube, sachant qu' en mai dernier , Ben Fiquet (directeur artistique chez Lizardcube) avait indiqué que les ventes étaient déjà supérieures aux objectifs fixés, sans entrer dans les détails.Par ailleurs, on apprend que le possesseurs du jeu peuvent dès à présent profiter d'une grosse mise à jour (détaillée à cette adresse ) qui se charge non seulement de corriger les bugs, mais aussi d'équilibrer le gameplay - c'est valable aussi bien pour les stages que pour les personnages. Enfin, le producteur exécutif