Streets of Rage 4 : l'OST vient tout casser dans une édition triple vinyle, à découvrir ici

Hitoshi Ariga et Ayano Koshiro, deux illustrateurs bien connus ayant travaillé sur les précédents jeux de la saga, ont collaboré pour offrir une pochette inédite : celle-ci abritera donc les trois vinyles pour un total de trente-cinq pistes, avec mêmes quelques chansons des artistes américains Groundislava, Das Mortal, Scattle et XL Middleton. Enfin, notons que le tout ne sera pas disponible avant le 7 août 2020 : à vos cartes bleues, prêts, achetez



ÉDITION STANDARD







ÉDITION SPÉCIALE











TRACKLIST Main Theme of Streets of Rage 4 - Yuzo Koshiro Character Select - Yuzo Koshiro They're Back - Yuzo Koshiro The Streets - Olivier Deriviere Chill or Don't - Olivier Deriviere Overflow - Groundislava Call The Cops - Olivier Deriviere Funky HQ - Olivier Deriviere The Commissioner - XL Middleton The Storm Boat - Olivier Deriviere Nora - Keiji Yamagishi Ghost Fair - Olivier Deriviere Estel: Round 1 - Harumi Fujita The Undergrounds - Olivier Deriviere On Fire - Olivier Deriviere Barbon - Motohiro Kawashima Chow Time - Olivier Deriviere Do Joe - Olivier Deriviere Shiva - Yoko Shimomura Aphex Train - Olivier Deriviere Estel: Round 2 - Harumi Fujita An Exhibition - Olivier Deriviere Double Divas - Motohiro Kawashima Rising Up - Olivier Deriviere Maximum - Scattle 25 Years Ago - Olivier Deriviere DJ Kwashi - Motohiro Kawashima A Ki Ra - Olivier Deriviere Lift The Ground - Olivier Deriviere Mrs Y - Yuzo Koshiro Ti Un Fou - Olivier Deriviere Mr Y - Yuzo Koshiro Next Of Kin Showdown - Das Mortal Staff Roll - Motohiro Kawashima It's Extra - Motohiro Kawashima





Sur bien des points, Streets of Rage 4 est u ne indéniable réussite et s'avère globalement un retour gagnant pour une franchise qui dormait depuis... plus d'une vingtaine d'années. Opérée par les Français de Lizzardcube, cette suite propose notamment une OST pêchue réalisée en grande partie par Olivier Derivière, français lui aussi, et connu pour être derrière les mélodies d'aventures comme A Plague Tale, Vampyr ou Remember Me : pour Streets of Rage 4, il fut notamment épaulé des compositeurs originaux, à savoir Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima, pour un résultat particulièrement détonnant.La bonne nouvelle, donc, c'est que cette bande-son vient tout juste de s'annoncer dans une édition triple vinyle séduisante sur laquelle les fans devraient se jeter dès la fin de cet article : deux versions existent, la première étant la "standard" à 64,99 euros avec les disques noirs tandis que ceux de la seconde, la "spéciale" à 74,99 euros , aborderont des coloris bleu, rouge et blanc. Cette dernière itération est d'ailleurs disponible en exclusivité chez Micromania.Pour l'occasion,