Streets of Rage 4 : du nouveau contenu arrive, un nouveau trailer pour détailler

Succès critique et commercial phénoménal (plus de 2.5 millions de ventes à travers le monde en 1 an d'exploitation), Streets of Rage 4 est de retour avec du nouveau contenu ! Sans prévenir, DotEmu et les studios Lizardcube et Guard Crush Games nous révèlent qu'une mise à jour gratuite pour le jeu est disponible dès à présent et permet d'obtenir de nouveaux modes, des améliorations, mais aussi quelques correctifs par la même occasion. Un trailer a d'ailleurs été posté pour nous signaler l'arrivée de nouveaux coups coopératifs qui récompensent le jeu en équipe. On peut aussi compter sur un nouveau mode "Survie Custom" qui offre au joueur la possibilité de tout customiser pour que les vagues d’ennemis s'adaptent à vos envies. A noter qu'une promotion de 50% est proposée en même temps que la sortie de cette mise à jour.