Streets of Rage 4 : astuces et soluce pour débloquer les 17 personnages du jeu

Sorti le 30 avril 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Streets of Rage 4 signe avant tout le grand retour d'une licence qui a marqué le jeu vidéo dans les années 90, à l'époque où SEGA et Nintendo se tirait la bourre avec leur Megadrive et Super Nintendo respective. Grâce aux talents de DotEmu et Lizardcube, la série bénéficie aujourd'hui d'une véritable suite, canonique, adoubée par l'éditeur japonais. Un vrai-savoir que les développeurs sont parvenus à imposer au fil de leurs jeux, tout en gardant l'amour et la nostalgie qu'ils ont pour ces oeuvres ayant bercé leur enfance.A ce propos, pour rester fidèle au matériau d'origine, les gars de chez DotEmu et Lizardcube ont intégré de nombreux Easter Eggs dans ce Streets of Rage 4, avec de nombreux personnages, stages et attaques mythiques à débloquer. Dans cette page astuce, on vous explique pas à pas comment accéder à ces bonus pleines de nostalgie. On commence par Adam Hunter, un des protagonistes du premier Streets of Rage et qui fait donc son grand retour dans une version modernisé et pleine de panache.



COMMENT DÉBLOQUER ADAM HUNTER (STREETS OF RAGE 4)

Lorsque vous lancez l'aventure Streets of Rage 4, vous vous apercevez que Adam Hunter n'est pas accessible. Pour qu'il le soit, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de finir le Chapitre 4 du mode "Histoire", celui qui se nomme "The Old Pier" ou "Vieux Quais" chez nous. Peu importe le niveau de difficulté que vous avez choisi, une fois que le boss du Stage 4 abattu, le personnage d'Adam Hunter vous sera présenté à travers une cinématique et vous pourrez alors le choisir en tant que personnage jouable. Plus faible pour encaisser les coups par rapport à Axel Stone, Adam Hunter compense cette légère faiblesse par son agilité et sa rapidité. C'est un personnage idéal pour les joueurs qui cherchent quelqu'un de plus réactif dans ses mouvements.Mais Adam Hunter n'est évidemment pas le seul perso bonus jouables dans Streets of Rage 4. Les développeurs ont en effet intégré tous les anciennes versions de chaque personnage, du premier Streets of Rage jusqu'au troisième épisode. On vous explique comment les récupérer du coup.

DÉBLOQUER TOUTES LES VERSIONS DES PERSOS

DE STREETS OF RAGE 4

En débloquant Adam Hunter, la liste des persos jouables s'élève à cinq au total. Mais avec les persos bonus des anciens épisodes, il est possible de faire grimper ce chiffre à 17, soit 12 personnages de plus jouables. Pour les débloquer, il va falloir faire parler votre skill puisqu'il faudra faire monter une jauge de score historique. Celle-ci possède plusieurs paliers à atteindre et chaque étape permet de débloquer un personnage en particulier. Il va donc se montrer performant dans le jeu, en réalisant un maximum de combos, juggles et autres techniques, sans oublier de se faire toucher le moins possible pour atteindre le but ultime.





- Axel Stone (Streets of Rage 1)

- Axel Stone (Streets of Rage 2)

- Axel Stone (Streets of Rage 3)

- Axel Stone (Streets of Rage 4)

- Blaze Fielding (Streets of Rage 1)

- Blaze Fielding (Streets of Rage 2)

- Blaze Fielding (Streets of Rage 3)

- Blaze Fielding (Streets of Rage 4)

- Cherry Hunter (Streets of Rage 4)

- Floyd Iraia (Streets of Rage 4)

- Adam Hunter (Streets of Rage 1)

- Adam Hunter (Streets of Rage 4)

- Shiva (Streets of Rage 2)

- Max Thunder (Streets of Rage 2)

- Dr. Gilbert Zan (Streets of Rage 3)

- Skate Hunter (Streets of Rage 2)

- Skate Hunter (Streets of Rage 3)