Streets of Rage 4 : des musiques et personnages rétro à débloquer, le trailer nostalgique

Alors que la date de sortie et le prix de Streets of Rage 4 viennent tout juste de tomber par le biais de l'eShop de Nintendo, DotEmu confirme aujourd'hui l'intégration de quelques fonctionnalités sympathiques qui parleront sans doute aux grands amateurs de la franchise : la présence de douze personnages entièrement rétro, pixels à l'appui, qui pourront être débloqués et joués dans l'aventure. Dr. Zan, Max, Shiva ou encore Axel seront ainsi disponibles dans la campagne solo, pouvant ainsi coopérer avec les personnages récents pour un savoureux mélange des générations.Histoire d'honorer encore davantage la saga, il sera même possible d'opter pour les OST des deux premiers Streets of Rage, dont les compositeurs nippons viendront d'ailleurs épauler Olivier Derivière pour la bande-son inédite de ce quatrième volet. Histoire de couronner le tout, l'éditeur français nous gratifie d'un nouveau trailer fort en nostalgie. On a hâte de casser des bouches sur PC, PS4, Xbox One et Switch d'ici quelques semaines.