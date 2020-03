Streets of Rage 4 : surprise, Olivier Derivière signera l'OST du jeu

Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise. Développé par LizardCube et édité par DotEmu, deux sociétés françaises, Streets of Rage 4 s'annonce tout à fait charmeur avec un sens de la nouvelle et de l'ancienne école remarquable. Histoire de rester dans le savoir faire d'Hexagone, figurez-vous que les développeurs ont demandé à une autre figure nationale de signer la musique du jeu : Olivier Derivière !Compositeur remarqué, salué et récompensé pour ses nombreuses productions, on lui doit l'OST d'A Plague Tale Innocence, Vampyr, Remember Me ou encore Alone in the Dark : autant dire que le savoir à l'œuvre sur un beat them all 2D résolument japonais dans l'âme a de quoi surprendre.D'ailleurs, notons que Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima, compositeurs originaux de la saga nipponne, viendront également lui donner un coup de main sur quelques musiques.Olivier Derivière était justement notre invité dans l'une de nos émissions , l'année dernière, tandis que LizardCube et DotEmu sont venus dans celle de samedi dernier nous présenter leur prochain bébé. On vous conseille d'aller y jeter un œil si le cœur vous en dit.