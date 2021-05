Streets of Rage 4 : Max Thunder, le boss catcheur, est le nouveau perso jouable

Aguirre

DotEmu nous a fait une petite surprise aujourd'hui, puisqu'on a eu des nouvelles du côté de Streets of Rage 4, et plus précisément du prochain personnage jouable à venir dans le DLC "Mr X Nightmare" révélé le mois dernier. Après Estel, on apprend que c'est un autre boss du jeu qui pourra se laisser contrôler, puisque Max Thunder, le catcheur, qui viendra renforcer le roster. Evidemment, celles et ceux qui ont fini le jeu savent combien Max était puissant dans ses attaques, à défaut d'être bien rapide. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est capable de frapper le sol en créant des éclairs, histoire de faire honneur à son patronyme. On attend maintenant que DotEmu nous révèle la date de sortie de ce DLC "Mr. X Nightmare", prévu sur toutes les machines où le jeu est disponible.