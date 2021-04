Streets of Rage 4 : le jeu est un carton avec 2,5 millions de ventes, un DLC à venir pour enrichir le contenu

Sorti le 30 avril 2020, Streets of Rage 4 est un succès mondial que peu de monde avait imaginé, pas même chez DotEmu qui ne pensait pas atteindre un seuil de popularité aussi important. C'est officiel depuis quelques minutes, le beat'em all en 2D développé conjoitement entre DotEmu, LizardCube et Guard Crush Games s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est donc l'occasion rêvée pour annoncer l'arrivée du premier DLC payant, qui répond au nom de Mr X Nightmare. Si le tarif n'a pas encore été révélé, on sait en revanche qu'il permettra d'ajouter 3 nouveaux personnages jouables, mais aussi le mode "Survival", qui arrivera quant à lui un peu plus tard dans l'année.

Parmi les 3 nouveaux persos attendus, seule Estel Aguirre est pour le moment annoncé, il faudra attendre plusieurs semaines, voire mois, pour connaître l'identité des deux autres. Quant à celles et ceux qui ne connaissent pas Estel Aguirre, sachez qu'il s'agit au départ d'un boss qu'on pourrait comparer à une Abby (de The Last of Us 2) pour le physique maousse costaud et sa férocité dans ses attaques. Mais ce n'est pas tout, le DLC "Mr. X Nightmare" inclura également de nouvelles pistes musicales composées par Tee Lopes, qui a composé et arrangé les musiques de Sonic Mania, League of Legends et Monster Boy and the Cursed Kingdom, entre autres.



Enfin, sachez qu'une mise à jour gratuite permettra de bénéficier d'un nouveau mode de difficulté : Mania+, mais aussi l'introduction d'un système d’entraînement pour peaufiner ses combos et de mettre en place les stratégies les plus élaborées. On en profite pour vous rappeler que Cyrille Imbert, le big boss de DotEmu, était notre invité dans notre émission 5 News & Rumeurs par jour mardi 6 avril 2021.