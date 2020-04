Streets of Rage 4 : un trailer de lancement qui frappe fort, l'appel des rues

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la saga Streets of Rage a pris son temps. Pour ainsi dire, une pause de 26 ans sépare la sortie du troisième et quatrième opus, ce dernier venant tout juste de se rendre disponible : autant dire qu'il s'agit d'un véritable événement, heureusement particulièrement maîtrisé puisque le titre a reçu une brillante note dans nos colonnes. Nous en sommes les premiers ravis et, afin de fêter l'arrivée du soft dans le commerce, DotEmu sort le traditionnel trailer de lancement : un bon aperçu de cette aventure percutante, BTA à l'ancienne mêlant modernité et vieille école avec brio, musiques d'Olivier Deriviere à l'appui. Bref, on vous le recommande chaudement. En plus, une superbe édition collector vient d'être dévoilée.