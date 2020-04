Streets of Rage 4 : une édition collector de folie qui va faire craquer les fans

Les amateurs de beat'em up vont être aux anges : Limited Run Games vient de dévoiler la magnifique édition collector de Streets of Rage 4. Disponible à seulement 1 500 exemplaires sur Nintendo Switch et PS4, elle sera proposée au prix de 149,99 dollars et commercialisée dès la semaine prochaine en deux temps. Son coffret premium comprendra le jeu en édition Classic, une jaquette réversible, une boite SEGA Genesis avec une cartouche en acier à l'intérieur, un poster, une balle anti-stress en forme de poulet rôti, la B.O. du jeu, un SteelBook et une statuette de 13cm à l'effigie d'Axel et de Blaze.





Pour ne pas rater le précieux donc, il faudra être dans les starting-blocks le 1er mai à 16h heure française, puis le 2 mai à minuit pile pour ce qui est la seconde vague. Enfin, on rappelle que Streets of Rage 4 sort demain sur Xbox One, PC, Nintendo Switch et PS4. Si jamais vous avez précommandé une autre édition du jeu (la standard ou la Classic dont nous vous avons déjà parlé à cette adresse ) et que vous optez finalement pour la collector, Limited Run Games explique qu'il suffit d'annuler votre commande en passant par cette page . Ceci ne garantira pas l'obtention de ladite édition, puisque seuls les 1 500 premiers repartiront avec l'objet.