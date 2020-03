Streets of Rage 4 : une édition limitée sur PS4 et Nintendo Switch, le contenu demeure secret

Streets of Rage 4 était dans les tuyaux. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Limited Run Games ne confirme la chose sur Twitter, sachant que seules la PS4 et la Nintendo Switch auront droit à ce traitement de faveur.



De ce que l'on comprend, trois éditions figurent au programme : standard, Classic et limitée. L'édition standard (34,99$) comprendra tout simplement un exemplaire de Streets of Rage 4, tandis que l'édition Classic (59,99$) ajoutera en plus un SteelBook, une jaquette réversible ainsi qu'un boîtier Megadrive. Enfin, pour ce qui est de l'édition limitée, on nous promet que de plus amples détails seront communiqués ultérieurement. A noter que les précommandes pour les éditions standard et Classic seront ouvertes à partir du 20 mars prochain.



Quant à la date de sortie de Streets of Rage 4 (Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch), rien de bien nouveau si ce n'est le toujours très vague "printemps 2020".





The Streets of Rage 4 Classic Edition includes the game in the standard case, a SteelBook case, and a large Genesis clamshell that will fit both cases inside! It’s available in an open pre-order starting at 10am ET on March 20 on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/4cpYXti3tu — Limited Run Games (@LimitedRunGames) 16 mars 2020

Samedi dernier, dans le cadre de l'émission JEUXACTU, Ben Fiquet (directeur artistique chez Lizardcube) et Cyrille Imbert (CEO de DotEmu) nous avaient affirmé qu'une version physique de