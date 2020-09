Starfield : Sony aurait voulu en faire une exclu PS5 auprès de Bethesda

"Je suppose que ces pourparlers sont terminés ou que le prix a soudainement augmenté", déclare avec amusement le journaliste sur Twitter. On imagine que ce fut le cas, et pas qu'un peu.Néanmoins, il convient de rappeler que Bethesda continuera à éditer ses propres jeux et que Microsoft étudiera "au cas par cas" les plateformes sur lesquelles sortiront les futurs jeux de s a nouvelle acquisition . En d'autres termes, si la Xbox Series X/S et le PC seront bien entendus favorisés, il n'est pas impossible de voir débarquer certains softs sur PlayStation 5... ou Nintendo Switch.