Bethesda : malgré le rachat par Microsoft, les jeux pourront sortir sur d'autres consoles

Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux qu'auparavant, créés par les mêmes studios avec lesquels nous travaillons depuis des années, et ces jeux seront toujours publiés par nous", affirmait tout à l'heure Pete Hines. Todd Howard, lui, déclarait croire fondamentalement au jeu vidéo, "peu importe qui vous êtes, où vous vivez ou sur quoi vous jouez."



Puis, sortir une exclusivité est toujours un projet très coûteux et qui peut être un gouffre si le pari n'est pas réussi. Ainsi, si le parc de Xbox Series X ou S est nettement inférieur au parc de PS5 d'ici quelques années, sortir un hit majeur sur cette dernière pourrait bien combler de sérieux trous dans le portefeuille de Microsoft (on vous rassure, il devrait globalement bien se porter quoiqu'il arrive). D'ailleurs, tâchons de rappeler que le constructeur doit désormais éditer Ghostwire Tokyo et DeathLoop, deux exclusivités... PlayStation 5. L'ironie du sort, dîtes-vous ?

La nouvelle a fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre : Bethesda et son portefeuille de franchises grandioses se sont faits racheter par Microsoft pour la somme de 7,5 milliards de dollars. C'est un geste extrêmement inattendu et décisif de la part du géant américain qui s'octroie alors des licences majeures, de The Elder Scrolls à Fallout en passant par DOOM, Quake ou encore Dishonored. Néanmoins, il n'était précisé nulle part que tous les futurs jeux de ces sagas allaient bien s'imposer comme des exclusivités Xbox : Phil Spencer vient justement de donner une précision primordiale à Bloomberg... qui mérite le coup d'œil.: En d'autres termes, Microsoft se garde la possibilité d'avoir pour lui et lui seule n'importe quelle exclusivité - cela peut être The Elder Scrolls 6 ou Starshield - qu'elle soit temporaire ou définitive, ou bien de sortir des titres multiplateformes sur PS5 ou Switch si le cœur lui en dit.Mais pourquoi ferait-il ça, lui qui a dépensé tant pour réquisitionner l'organisation ? Déjà parce que Bethesda, malgré la parte de son indépendance, a toujours son mot à dire et a peut-être négocié son contrat d'une manière spécifique : "