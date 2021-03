Bethesda : une vidéo qui retrace son histoire jusqu'au rachat par Microsoft

huit studios (

Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios).





Maintenant que le rachat de son entité mère ZeniMax Media a été validé par la commission européenne , Bethesda Softworks a mis en ligne une vidéo qui retrace son histoire. Fondée en 1986 par Christopher Weaver, l'entreprise s'est d'abord fait un nom sur le marché du PC avec des simulations sportives, avant de se focaliser sur la saga Terminator et The Elder Scrolls. Viendra ensuite l'acquisition de la licence Fallout en 2007, ce qui permettra à la compagnie d'entrer dans une autre dimension.Parmi les titres édités par Bethesda Softworks, on retient naturellement The Evil Within, Dishonored, Wolfenstein, Rage, ou encore DOOM. Autant de franchises qui sont désormais entre les mains de Microsoft, la firme de Redmond ayant récupéré au passage