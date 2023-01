Microsoft : 10 000 licenciements annoncés, Bethesda et les développeurs de Halo sont fortement touchés

S'il y a bien une société où l'on pensait être en sécurité, c'est Microsoft. Mais le géant américain semble lui aussi touché par la crise mondiale et cette conjoncture économique sans précédent. Dans un communiqué publié mercredi 18 janvier 2023, la firme de Redmont annonce un plan social d'envergure afin de licencier pas moins de 10 000 personnes d'ici la fin du mois de mars. Cela représente 5% de ses effectifs, sachant que l'entreprise cherche aussi à faire des économies en réduisant le nombre d'espaces de travail, mais aussi en modifiant son portefeuille d'équipements informatiques. C'est par le biais d'une lettre adressée aux employés et qui a été rendue publique que Satya Nadella, le patron de Microsoft, explique que si "les clients ont accéléré leurs dépenses informatiques pendant la pandémie", ils sont maintenant en train de chercher à les optimiser pour "faire plus avec moins". Il précise également que les société du monde entier font actuellement preuve de "prudence" face aux risques de récession tandis que les progrès de l'intelligence artificielle secouent le secteur.









Bloomberg, par le biais du journaliste Jason Schreier, avance que parmi ces 10 000 personnes licenciées, un grand nombre ferait partie de Bethesda Softworks mais également du studio 343 Industries, aux commandes de la licence Halo depuis le départ de Bungie, et qui peine à convaincre à chaque nouvel épisode. Patrick Wren, ancien développeur sur la partie multijoueur de Halo 5, s'est d'ailleurs exprimé sur Twitter pour expliquer que si Halo Infinite est sorti dans un état peu reluisant, c'est en raison de l'incompétence des dirigeants, qui aurait provoqué un stress énorme au sein de l'équipe de développement. Dans son article, Jason Schreier n'indique pas le nombre de personnes du gaming concernant par cette vague massive de licenciements, mais alerte sur le fait que ce plan social économique intervient seulement un an après l'acquisition de Bethesda Softworks, alors que Micosoft se bat contre vents et marées pour valider le rachat d'Activision-Blizzard. Dan Ives, analyste au sein du cabinet Wedbush, explique que Microsoft "va continuer à dépenser stratégiquement dans le cloud, les fusions et acquisitions (Activision), les paris sur l'innovation (ChatGPT), et continuer à accélérer sur l'innovation tout en réduisant les domaines non stratégiques (matériel, etc.)". Pas sûr que cela rassure complètement les investisseurs, et encore moins les détracteurs...