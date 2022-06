Le Xbox & Bethesda Games Showcase fera l'objet d'une version longue, Microsoft donne les détails

Nous partagerons de nouveaux trailers et vous en apprendrons plus sur les annonces du Xbox & Bethesda Games Showcase en compagnie de quelques-uns de vos créateurs de jeux préférés, peut-on lire. Cet événement inédit durera approximativement 90 minutes et sera également disponible en français."



En clair, ce Xbox & Bethesda Games Showcase Extended permettra surtout à Microsoft de mettre en avant les studios et de dévoiler les coulisses de certaines productions comme ce fut le cas l'an passé. C'est toujours bon à prendre.





Si l'on savait déjà que le Xbox & Bethesda Games Showcase aurait lieu ce dimanche 12 juin à 19 heures, Microsoft nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel on apprend qu'une version longue de l'événement sera diffusé le lundi 14 juin à la même heure. "