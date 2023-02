Shinji Mikami (Resident Evil, The Evil Within) quitte son studio, Bethesda obligé de prendre la parole

Alors que Hi-Fi Rush a créé la surprise il y a quelques semaines à peine, son studio Tango Gameworks va devoir faire ses adieux à son Président et fondateur, le sémillant Shinji Mikami, connu aussi pour être le créateur de la saga Resident Evil, du temps où il travaillait chez Capcom. L'annonce a d'abord été relayé par le site True Achievements qui s'est procuré une copie d'un mail envoyé aux employés de la société Bethesda Softworks, annonçant le départ de Mikami. Face à ce leak, Bethesda Softworks a décidé d'officialiser la nouvelle par le biais d'un tweet pour confirmer que le départ de Shinji Mikami se fera dans quelques mois.On se rappelle en effet que Tango Gameworks avait été racheté quelques mois seulement après sa création en 2010, ce qui avait permis de produire les deux épisode de The Evil Within, mais aussi un certain Ghostwire : Tokyo qui n'a pas eu le succès escompté. Les raisons de son départ n'ont évidemment pas été évoqué, mais il ne pourrait que le game designer japonais souhaite retrouver une nouvelle indépendance après 13 ans de collaboration avec une entreprise américaine. On se souvient que Shinji Mikami avait exprimé le regret de ne pas avoir encore fait le jeu qu'il souhaitait depuis son départ de PlatinumGames où il avait travaillé sur un certain Vanquish. A 53 ans, il n'est pas trop tard pour lui de réaliser son dernier rêve...