Microsoft donne rendez-vous pour le showcase Xbox et Bethesda Games, voici la date

À mettre dans ton agenda !



RDV au Xbox & Bethesda Games Showcase le 12 juin : https://t.co/BN8jj8K0dZ | #XboxBethesda pic.twitter.com/dxheqZdztE — Xbox FR (@XboxFR) 28 avril 2022

Bien qu'il n'y aura pas d'E3 en 2022, un certain nombre d'acteurs de l'industrie vidéoludique devraient quand même organiser leur propre événement durant le mois de juin comme le veut la tradition. D'ailleurs, Microsoft vient d'annoncer que le Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu le dimanche 12 juin à 19h (heure française). "L’événement se concentrera sur les titres des Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier, est-il précisé. Le Xbox & Bethesda Games Showcase délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui sortiront bientôt dans l’écosystème Xbox, ainsi que sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Game Pass, sur console comme sur PC."Inutile de vous dire que de nombreux joueurs prient pour que Starfield soit la star de cette conférence, d'autant que la sortie du jeu est fixée au 11 novembre prochain. L'occasion ou jamais pour Bethesda Softworks de lâcher les chevaux, donc. Bien évidemment, connaissant les habitudes de Microsoft, on peut aussi s'attendre à ce que ce Xbox & Bethesda Games Showcase soit l'occasion de profiter de grosses annonces et de world premieres. Naturellement, nous serons là pour vous relayer tout ça.