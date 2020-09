Starfield : les images du prochain gros RPG de Bethesda auraient fuité, les voici

Bien que Bethesda planche actuellement sur The Elder Scrolls VI, celui-ci n'arrivera pas avant des années : en revanche, la société de ZeniMax prépare activement un autre RPG de très grosse envergure nommé Starfield, dont le premier teaser fut dévoilé il y a deux ans . Depuis, plus rien : nous savons juste qu'il s'agira d'une odyssée spatiale ambitieuse.. et il se pourrait bien que ses premières viennent tout juste de fuiter.En l'occurrence, il s'agit de deux screenshots postés sur Internet, apparemment issus d'une build datant de 2018. Évidemment, le jeu n'ayant encore montré aucune de ses facettes, il parait difficile d'en affirmer l'authenticité même si la modélisation du personnage ou du vaisseau laisse penser à un titre d'une certaine stature : on notera aussi la mention d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'HUD, présumant l'exploration spatiale.Il n'y a plus qu'à attendre sagement une prise de parole de Bethesda : d'ailleurs, depuis son rachat par Microsoft, on ignore totalement si ce Starfield énigmatique sera exclusif au PC et à la Xbox Series X/S où si une sortie sur PS5 est également prévue après examen de Microsoft . D'ailleurs, à en croire les rumeurs, Sony avait, il y a quelques mois seulement, négocié avec Bethesda de faire du jeu une exclusivité temporaire ... Force est de constater que ce ne sera très certainement pas le cas.