Star Wars Jedi Fallen Order : EA dévoile le nombre de ventes, ça force le respect

Cela faisait de très nombreuses années que nous n'avions pas eu de jeu Star Wars exclusivement solo, Electronic Arts privilégiant les titres multijoueurs fructueux à l'instar des deux Battlefront : pourtant, la firme a fait exception en donnant carte blanche à Respawn Entertainment, les talentueux papas de TitanFall et Apex Legends, qui ont alors accouché d'un certain Star Wars Jedi Fallen Order fin 2019. Particulièrement réussi, le soft s'est vite imposé dans les charts puisque l'on notait presque huit millions de ventes en janvier dernier : à l'occasion de la présentation de ses résultats fiscaux monstrueux , EA a mis à jour les chiffres du jeu d'aventure... et ceux-ci ont franchement bien progressé.En effet,: c'est assez saisissant et l'on se doute bien que devant un tel succès, les développeurs planchent actuellement sur une suite qui se laisse d'ailleurs entrevoir doucement . De plus, une récente mise à jour a permis à Jedi Fallen Order de s'offrir une jolie dose de contenus supplémentaires , comme pour remercier les joueurs d'être aussi nombreux.