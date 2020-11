Star Wars Jedi Fallen Order : pour le 1er anniversaire du jeu, voilà à quoi il ressemblait avant sa sortie

Le temps passe vite. En effet, ça fait un an que Star Wars Jedi : Fallen Order est disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Pour célébrer ce premier anniversaire comme il se doit, certains développeurs du jeu ont décidé de dévoiler sur Twitter quelques vidéos de gameplay pour le moins très conceptuelles. En gros, on voit à quoi le jeu ressemblait avant sa sortie, les équipes se concentrant à ce moment-là sur les mécaniques et le level design, avant bien évidemment de s'attaquer aux graphismes.On en profite pour rappeler que Star Wars Jedi : Fallen Order a non seulement été apprécié par la critique (80 de moyenne sur Metacritic), mais qu'il a aussi été un succès commercial. D'ailleurs, sur les douze derniers mois (chiffres arrêtés à fin octobre 2020), le très sérieux cabinet NPD Group indique que le jeu de Respawn Entertainment est la deuxième meilleure vente aux Etats-Unis, derrière Call of Duty : Modern Warfare et devant l'increvable Animal Crossing.Dans nos colonnes, Star Wars Jedi : Fallen Order a été gratifié d'un 16 sur 20