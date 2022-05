Star Wars Jedi Fallen Order : les développeurs voulaient un héros noir ou une femme, ils se sont fait recaler

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité autour de Star Wars Jedi : Fallen Order et de sa suite est plutôt riche en ce moment. En effet, après avoir indiqué que le second épisode ne sortirait vraisemblablement que sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC, Jeff Grubb a dévoilé récemment que le jeu s'appellerait Star Wars Jedi : Survivor . Aujourd'hui, c'est au tour de Nora Shramek, qui a oeuvré sur Star Wars Jedi : Fallen Order en tant que lighting artist, de révéler une information pour le moins intéressante "Lorsque je travaillais sur le jeu, beaucoup de développeurs militaient pour que le personnage principal soit noir et/ou une femme, explique-t-elle sur Twitter. Les raisons [du refus], c'est : 'Il y a déjà deux personnages noirs dans le jeu' et : 'Rey est une femme, nous ne pouvons pas faire ce choix non plus.' Je vous laisse deviner à quoi ressemblaient les gens qui ont pris ces décisions." Avant d'ajouter : "La pire chose que j'ai entendue, c'est lorsque quelqu'un a dit (je ne vais pas donner de détails ici) : 'Je pense que les personnes noires devraient avoir une peau plus brillante parce qu'elle est plus grasse que celle des autres. Puis, cette personne me regarde et dit : 'N'est-ce pas, Nora ?' Je réponds : 'Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?'"Pour que les choses soient bien claires, Nora Shramek précise que les décisions étaient prises au niveau de Respawn Entertainment, et qu'il ne s'agissait pas d'une directive d'Electronic Arts ou de Disney. Elle souligne également qu'elle n'a rien contre l'acteur Cameron Monaghan (qui incarne Cal Kestis, le héros retenu pour Star Wars Jedi : Fallen Order donc) et qu'il a fait de l'excellent travail. En fait, elle regrette que les cadres de Respawn Entertainment n'aient pas saisi l'opportunité d'aller à l'encontre des diktats liés à l'homme blanc au moment de définir le protagoniste principal du jeu pour, sans doute, des raisons marketing. Inutile de vous dire que cette prise de parole a fait couler beaucoup d'encre et que nombreux sont ceux à se demander, du coup, à quoi ressemblera le personnage principal de Star Wars Jedi : Survivor.