Star Wars Jedi Fallen Order 2 : le jeu devrait être annoncé avant l'E3 2022, premières rumeurs

Succès à la fois critique et commerciale sorti en 2019, Star Wars : Jedi Fallen Order va vraisemblablement avoir droit à une suite. C'est du moins ce que avance Jeff Grubb, le journaliste de VentureBeat, qui précise que l'annonce se fera juste avant l'E3 2022, qui se tiendra en ligne cette année encore. Un secret de polichinelle qui commence doucement à s'officialiser et qui permettra sans doute de retrouver Cal Kestis, ce jeune Jedi entré dans la clandestinité après la purge enclenchée par l'Ordre 66. Avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus entre sa sortie en octobre 2019 et le mois de mars 2020, Star Wars : Jedi Fallen Order fait partie des plus beaux succès d'Electronic Arts qui ne regrette en rien avoir laissé le développement aux mains du studio Respawn, qui rempile vraisemblablement pour cette suite.





Bespin Bulletin has heard similar stuff about Star Wars Jedi Fallen Order 2. https://t.co/L0vNJbbWPf — Jeff Grubb (@JeffGrubb) 7 janvier 2022