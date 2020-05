Star Wars Jedi Fallen Order : sabre laser rouge et arènes dans une nouvelle mise à jour gratuite

costume d'Inquisiteur Sith pour Cal Kestis et même la couleur rouge pour son sabre laser, simple ou double, qui ne manquera pas d'exciter certains fans du côté obscur. Enfin, la firme a également conçu un mode d'arènes plutôt bien fichu permettant d'affronter plusieurs vagues d'ennemis et même de concevoir ses propres défis : bref, que la Force soit avec vous... et bon jeu.





Aujourd'hui est un jour un peu spécial pour tout fan de Star Wars, et pour cause : il s'agit du célèbre "May 4th", soit la célébration officielle de l'illustre saga de George Lucas. Dans le domaine du jeu vidéo, nous avons d'ailleurs été gâtés puisque le prochain titre LEGO Star Wars vient de livrer une nouvelle image et qu' une série de promotions vient d'être appliquée à plusieurs jeux de la franchise. Histoire d'ajouter un point final, Respawn Entertainement lève le voile sur une mise à jour tout à fait gratuite pour Star Wars Jedi Fallen Order, son réussi jeu d'action-aventure sorti à la fin de l'année 2019.Au programme : la possibilité de refaire le jeu avec les tenues déjà débloquées, de nouveaux skins pour BB-1, le sombre