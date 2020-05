LEGO Star Wars La Saga Skywalker : un nouvel artwork à se mettre sous la dent, c'est tout

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker se montre particulièrement discret. 4 mai oblige, Warner Bros. Interactive Entertainment a toutefois tenu à diffuser un artwork inédit, histoire de rappeler que le jeu réunira les neuf films canoniques de la franchise, soit trois trilogies. " Les joueurs pourront affronter les forces du mal avec leurs personnages favoris tels que Luke Skywalker, la princesse Leia, Rey, Finn, BB-8 et bien d'autres héros, ou rejoindre le côté obscur en tant que Dark Vador, Kylo Ren et d'autres à découvrir", souligne l'éditeur.



"De la bataille de Géonosis jusqu'à celle de Hoth pour repousser les forces hostiles de l'Empire, de nombreuses références aux films Star Wars sont réunies dans LEGO Star Wars : La Saga Skywalker , pour toutes les générations de fans", ajoute-t-il, sachant que c'est bien évidemment TT Games qui est aux commandes du projet. Prévu sur PS4, PC, Nintendo Switch et Xbox One, le jeu était censé sortir cet été, mais compte tenu qu'on nous promet justement des nouvelles informations durant la période estivale, on peut d'ores et déjà considérer que sa commercialisation aura lieu plus tard. A moins que...





Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis son annonce à l'E3 2019,