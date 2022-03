LEGO Star Wars La Saga Skywalker : une grosse vidéo nous montre l'étendue des planètes à visiter

LEGO Star Wars La Saga Skywalker est de loin l'épisode le plus complet, le plus abouti et celui qui a demandé le plus de temps (5 ans de développement tout de même) pour arriver au résultat voulu. Pour nous prouver à quel point le contenu est colossa, le studio vient de partager une vidéo "carnet de développeurs", où l'on nous explique combien il a été compliqué de mettre sur pied chaque planète, en étant le plus fidèle possible, mais aussi en faisant attention au moindre détail, les fans de Star Wars ayant l'oeil sur tout. En visionnant cette vidéo, on s'aperçoit aussi de la variété des missions qui nous attendent, entre celles qui font avancer l'histoire et les autres, inventées pour l'occasion et qui devrait apporter de la variété au jeu et à tous ceux qui connaissent Star Wars sur le bout des ongles.





Les développeurs de TT Games n'ont eu de cesse de le répéter :