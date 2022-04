LEGO Star Wars La Saga Skywalker : notre unboxing 4K du collector avec la figurine de Luke exclusive

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est déjà un succès avec un très gros démarrage qui prouve que le jeu était très attendu par les joueurs et que les 5 ans de développement n'auront pas été vains. D'ailleurs, le jeu fait l'objet aussi de certaines convoitises, puisque la figurine de Luke Skywalker avec le lait bleu sur la bouche est déjà en rupture de stock, faisant grimper le prix du personnage en question. A l'heure actuelle, la figurine seule (alors qu'elle est fournie avec l'édition deluxe) se vend entre 35€ et 100€, ventes réussies. Ça tombe bien, dans le collector que Warner Bros Games nous a envoyé, il y a 2 figurines de ce Luke Skywalker avec le lait bleu sur la bouche qu'on va évidemment précieusement garder dans notre belle collection, mais qu'on vous propose de découvrir à travers notre unboxing gants blancs. Car il y a d'autres goodies ultra précieux dans ce carton incroyable, et notamment une réplique du droid Gonk qu'on retrouve dans le jeu vidéo. On vous laisse découvrir tout le contenu du carton sans plus attendre. Please enjoy.





Sorti le 5 avril dernier,