LEGO Star Wars La Saga Skywalker : tous les méchants réunis en une seule vidéo amusante

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker aura mis 5 années de développement, non sans quelques sacrifices et qu'il s'agit-là du jeu LEGO le plus complet et le plus ambitieux jamais créé. Sortie prévue pour le 5 avril prochain.





La cadence pour la campagne promotionnelle de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker n'arrête pas de s'intensifier, avec aujourd'hui la publication d'une toute nouvelle vidéo qui met l'accent sur les méchants qu'on devra affronter dans le jeu. Forcément, avec 9 films à traiter, impossible de faire l'impasse sur des méchants notoires tels que l'Empereur Palpatine, Le général Grievous, Dark Maul et Kylo Ren, Boba Fett, ainsi que le redoutable Dark Vador. Bien sûr, LEGO oblige, on retrouvera toujours cette petite pointe d'humour qui va permettre de revivre les scènes iconiques de manière différente. On rappelle que ce