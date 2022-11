LEGO Star Wars La Saga Skywalker : l'Edition Galactique et ses 30 nouveaux persos lâchent un trailer de lancement

Si toute l'attention est portée aujourd'hui sur la publication des tests de God of War Ragnarok, sachez que du côté de Warner Bros Games, on vient de commercialiser l'Edition Galactique de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, pile poil avant les fêtes de Noël. Evidemment, un trailer de lancement accompagne cette annonce, histoire de rappeler quels sont les avantages d'investir dans cette version plus étoffée. Il y a en effet 6 nouveaux packs de la Collection de personnages 2 qui ajoutent 30 nouveaux personnages jouables, en plus des 7 packs de personnages de la collection de personnages 1 précédemment sortis. Autant vous dire que ça relance effectivement l'intérêt de refaire l'aventure avec des personnages issus de films et de séries qui n'étaient pas dans le jeu de base. The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi, Le Livre de Boba Fett, ou bien encore Andor ajoute des protagonistes inédits.