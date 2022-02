LEGO Star Wars La Saga Skywalker : le jeu est gold et dévoile ses coulisses de développeement

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est désormais visible. A trois mois de sa sortie sur à peu près toutes les plateformes du marché, le titre de TT Games est passé Gold, ce qui signifie que le jeu est fin prêt à passer en productions dans les usines pour sortir un maximum de boîtes physiques du jeu. Une information qui a été partagée et massivement relayée par les joueurs, ce qui prouve que cet épisode est particulièrement attendu. A cette occasion, TT Games s'est fendu d'une nouvelle vidéo, dans laquelle on découvre les coulisses du développement, le making of en gros. Plusieurs développeurs prennent la parole et nous expliquent qu'ils ont joui d'une certaine liberté grâce à l'humour omniprésent qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Par exemple, Han Solo se balade avec une banane à la place de son blaster. Des réajustements ont été opérés dans le gameplay, avec des positionnements de caméra plus proche du personnage, façon Resident Evil 4, Gears of War ou le dernier God of War. L'idée est en effet d'immerger davantage le joueur et de focaliser l'action sur des moments cruciaux. Il y aura aussi des combats à bord de X-Wing et on reproduira les moments les plus iconiques de toutes les trilogies de cette grande saga.



La sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est calée au 5 avril 2022.





Le bout du tunnel pour les développeurs de