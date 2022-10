LEGO Star Wars La Saga Skywalker : 30 nouveaux persos arrivent, un trailer pour les présenter

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a encore pas mal de ressources à nous proposer. Dans un nouveau trailer fraîchement posté, on apprend que 30 personnages jouables ont été ajoutés au roster à travers six packs pour bien différencier les familles auxquelles ils appartiennent. Dès le 2 novembre prochain, il sera possible de mettre la main sur

Malgré qu'il soit arrivé sur le marché avec un contenu fort conséquent,le pack de personnages Star Wars : The Clone Wars, qui ajoute le Capitaine Rex, Dark Maul, Asajj Ventress, Savage Opress et Gar Saxon. Le pack de personnages LEGO Star Wars : C’est l’été ! (de la série animée) ajoutera des versions saisonnières d'Obi-Wan Kenobi, Dark Vador et Finn en chemises hawaïennes, mais aussi de l'Empereur Palpatine en tenue de plage et R2-D2 en pull de vacances.



Ensuite, à partir du 15 novembre, Warner Bros Games ajoutera un pack de personnages Star Wars Rebels qui permettra de récupérer Sabine Wren, Ezra Bridger, l'amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla. Sortie récemment, la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ ajoutera Ben Kenobi, Dark Vador, Reva (Troisième Sœur), le Grand Inquisiteur et le Cinquième Frère. Et enfin, à partir du 29 novembre prochain, on pourra jouer avec les personnages de la série Le Livre de Boba Fett, qui ajoutera ajoutera Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto et l’Armurière. Et bien sûr, on n'oublie pas la série Andor qui mettra en lumière les personnages de Luthen Rael, Syril Karn, la superviseure Dedra Meero et Bix Caleen.



Tous ces personnages peuvent être achetés séparément en pack, tandis qu'il sera inclus directement dans la version Edition Galactique de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker disponible dès le 2 novembre prochain.