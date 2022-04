LEGO Star Wars La Saga Skywalker : le jeu est un carton mondial, le point sur les ventes

Voilà deux semaines que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est sorti un peu partout dans le monde, et les premiers retours côtés ventes annonçaient un très bon démarrage, notamment en Grande-Bretagne où le titre développé par TT Games a pris la tête des charts. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il s'agit-là du record de vente de la série depuis ses débuts il y a 17 ans. C'est Warner Bros Games qui le fait savoir à travers un communiqué où il est indique noir sur blanc que 3.2 millions de copies ont été vendues à travers le globe en seulement deux semaines d'exploitation. C'est colossal et ça prouve une chose, c'est que les développeurs ont eu raison de prendre leur temps, quitte à ce que le projet prenne 5 ans de production au final. Dans l'eurphorie de cette bonne nouvelle, Warner Bros Games signale que a rajouté de nouveaux personnages au roster déjà important, issus cette fois-ci de Rogue One : A Star Wars Story et du pack Personnages Classiques. Cela signifie qu'il est possible dorénavant de prendre le contrôle de Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu et le directeur de l’Armée Impériale, Krennic. Le pack Personnages Classiques quant à lui permet de mettre la main sur des variantes de Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian. Les deux packs sont disponibles à l'achat séparément et via le Season Pass.