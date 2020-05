Star Wars : des réductions massives sur Steam, Jedi Fallen Order à -40%

Le 4 mai est une date chère aux fans de Star Wars. C'est en effet le jour où la saga est célébrée à travers différentes manifestations, en référence à l'iconique "may the force be with you" - qui devient alors "may the 4th be with you". On n'est donc pas étonné d'apprendre que Steam propose tout un tas de soldes susceptibles d'intéresser les possesseurs de PC, d'autant que le récent Star Wars : Jedi Fallen Order est affiché au prix de 35,99€ au lieu des 59,99€ habituels (-40%). Pareil pour l'édition Deluxe qui passe de 69,99€ à 39,89€ (-43%).L'une des plus grosses ristournes (-80%) est appliquée à LEGO Star Wars : Le Réveil de la Force que l'on peut se procurer contre 5,99€ (pour la version standard), alors qu'il coûte de base 29,99€. Quant au Star Wars Complete Collection (qui contient 26 jeux), il faut se délester de 63,63€ pour se l'offrir, alors que son tarif initial est 242,74€. Enfin, on peut également citer le Star Wars Jedi Knight Collection qui est affiché au prix de 7,50€, contre 28,75€ (-74%).On vous laisse regarder toutes les réductions Star Wars disponibles sur la page Steam qui leur est consacrée.