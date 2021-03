Star Wars Jedi Fallen Order : une version native sur Xbox Series X et PS5 ? Premiers indices

A défaut de nous proposer de véritables jeux next-gen sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, les développeurs profitent des nouvelles consoles de Microsoft et de Sony Interactive Entertainment pour améliorer les productions actuelles. On savait déjà que Star Wars Jedi : Fallen Order avait eu droit à la fameuse mise à jour gratuite en janvier dernier, mais il semblerait qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment souhaitent aller plus loin.En effet, si l'on en croit l'USK - l'organisme chargé de classifier les jeux vidéo en Allemagne - Star Wars Jedi : Fallen Order devrait bientôt faire l'objet d'une version native. Autrement dit, cette mouture - si elle venait à être confirmée - ne se contenterait pas de booster la résolution et le framerate, mais exploiterait réellement les capacités des machines. Un peu comme ce que prépare CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077, par exemple.On rappelle que Star Wars Jedi : Fallen Order est sorti en 2019 sur Xbox One, PC et PS4, et qu'il fut une agréable surprise. D'ailleurs, le succès critique et commercial (plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde) fut tel qu'Electronic Arts - qui avait pourtant décidé de tourner le dos aux jeux solo - a finalement changé son fusil d'épaule. Ainsi, le prochain Dragon Age serait entièrement dédié au solo , et Star Wars Jedi : Fallen Order 2 serait dans les tuyaux.Source : Gematsu