Star Wars Jedi Fallen Order 2 : une sortie uniquement sur Xbox Series, PS5 et PC ? EA y songerait

Peter Hirschmann qui a participé à la genèse de la série Medal of Honor)

. N'oublions pas non plus Quantic Dream qui s'occupe de Star Wars Eclipse, ou encore le jeu en développement chez Massive Entertainment (Ubisoft). Bref, le programme s'annonce copieux.





Succès critique, Star Wars Jedi : Fallen Order est également un succès commercial compte tenu qu'il totalise plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Du coup, la confirmation d'une suite n'a surpris personne, mais aucune annonce officielle n'a encore eu lieu. En attendant, les rumeurs concernant Star Wars Jedi : Fallen Order 2 continuent d'affluer, la dernière en date émanant de Jeff Grubb, le journaliste de VentureBeat. En effet, dans le cadre de son émission GrubbSnax , il affirme que le jeu devrait tourner le dos à la PS4 et à la Xbox One. "Star Wars Jedi : Fallen Order 2 va être un jeu exclusivement next-gen, c'est-à-dire qu'il ne sortira que sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, et bien évidemment PC", lâche-t-il. Avant d'ajouter : "L'une des raisons justifiant cette décision, c'est que le jeu ne devrait pas sortir avant 2023. C'est même une certitude." D'après lui, au départ, Electronic Arts avait bel et bien pour ambition de commercialiser Star Wars Jedi : Fallen Order 2 en 2022, mais l'éditeur et les équipes de Respawn Entertainment se seraient finalement rendu compte que ce ne serait pas possible. Jeff Grubb estime également que l'année prochaine, la pénurie de composants électroniques devrait être moindre, et que donc, le parc installé de PS5 et de Xbox Series devrait être plus important par rapport à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Star Wars Jedi : Fallen Order 2 sera a priori évoqué lors de la Star Wars Celebration (26-29 mai à Los Angeles).Pour mémoire, Respawn Entertainment a deux autres jeux Stars Wars sur le feu, à savoir un FPS (avec notamment la présence deet un jeu de stratégie. Et récemment, on a appris qu'Amy Hennig, connue pour être la scénariste des trois premiers Uncharted, était elle aussi aux commandes d'un projet Star Wars avec le studio Skydance New Media